Samsun'da hırsızlık şüphelisi 3 kişi tutuklandı

Giriş Tarihi: 24 Eylül 2024, 19:48 Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2024, 19:48

Alınan bilgiye göre, Doğançayır Mahallesi'nde bir evden ziynet eşyalarının çalındığı ihbarı üzerine Havza İlçe Jandarma Komutanlığı ve Samsun İl Jandarmam Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından soruşturma yürütüldü.

Yapılan çalışmalar sonucunda Berkan Y, Furkan G. ve Mert S, evden çalındığı değerlendirilen 100 gram altınla adreslerinde yakalandı.

Havza İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Ele geçirilen 100 gram altın ise sahibine teslim edildi.