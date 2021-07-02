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Samsun'da feci kaza! Kontrolden çıkan otomobil trafik polisi ve motosiklete çarptı: 2 ölü, 1 polis yaralı

Samsun'da feci kaza! Kontrolden çıkan otomobil trafik polisi ve motosiklete çarptı: 2 ölü, 1 polis yaralı
02.07.2021 06:19 - Son Güncelleme: 02.07.2021 06:30
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Samsun'da otomobilin radar uygulaması yapmak isteyen yaya trafik polisiyle birlikte motosiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklette bulunan 2 kişi hayatını kaybederken, trafik polisi de yaralandı.


Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Liman Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde gece saat 00.15 sıralarında meydana geldi.

YABANCI PLAKALI ARAÇ TRAFİK POLİSİ MOTOSİKLETE ÇARPTI


Edinilen bilgiye göre, Barış Çakır idaresindeki W 42709 F idaresindeki Avusturya plakalı otomobil, radar uygulaması yapmak için hazırlık yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Emrah Altunsoy ile Murat Uzan yönetimindeki 55 AEB 405 plakalı motosiklete çarptı.

Kazada motosiklet sürücüsü Murat Uzan (42) olay yerinde, motosiklette yolcu olarak bulunan ve ağır yaralanan Berkay Kurt (19) ise kaldırıldığı özel bir hastanede hayatını kaybetti.

Yaralanan trafik polisi Emrah Altunsoy ise 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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