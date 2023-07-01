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Samsun'da çarpışan iki otomobildeki 9 kişi yaralandı

Samsun'da çarpışan iki otomobildeki 9 kişi yaralandı
01.07.2023 17:32

OTOMATİK OYNAT

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Ayılara çivili önlem

Samsun'un Alaçam ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan biri bebek 9 kişi hastaneye kaldırıldı.

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Ahmet Kök (27) yönetimindeki 55 AZP 94 plakalı otomobil, Yukarı Elma Kavşağı'nda Muzaffer Kalyoncu'nun (76) kullandığı 57 AAR 347 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücülerinin yanı sıra araçlarda bulunan Fadime Kalyoncu (79), iki aylık Poyraz Muzaffer Kalyoncu, Selen Hopaç (19), Aslı Ayna (22), Kader Ayna (23), Saniye Ayna (50) ve Sultan Kökcek (23) yaralandı.

Bafra Devlet Hastanesi ile ilçedeki bir özel hastaneye kaldırılan yaralılardan Poyraz Muzaffer Kalyoncu, buradaki müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edildi.

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