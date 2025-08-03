Samsun’da boğulma tehlikesi sonrası sahilde yumruklu kavga

Samsun'un Atakum ilçesi Çatalçam mevkisinde serinlemek için denize giren 20 yaşındaki Batuhan Ö., boğulma tehlikesi geçirdi. Olay yerine çağrılan polis, sağlık ekipleri ve cankurtaranlar, Batuhan Ö.'yü sudan çıkararak ilk müdahaleyi yaptı. Genç, ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Boğulma olayının hemen ardından sahilde cankurtaran H.C. ile çadır kurup denize giren vatandaş R.A. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek yumruklu kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga polis ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırıldı.

Taraflar birbirinden şikayetçi olmazken, polis olayla ilgili tutanak tutarak her iki tarafı da serbest bıraktı. Cankurtaran H.C., kurtarma çalışmaları sırasında R.A.'nın işine karıştığını iddia ederken, R.A. ise H.C.'nin kendisine müdahale ettiğini öne sürdü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.