SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Samsun'da 3 bin litre etil alkol ele geçirildi
Haberler Haber Videoları

Samsun'da 3 bin litre etil alkol ele geçirildi

Giriş Tarihi: 08 Ekim 2024, 22:37 Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2024, 22:36

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 bin litre etil alkol ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, haksız kazanç elde etmek amacıyla vatandaşların sağlığını tehlikeye atan ve devleti zarara uğratacak şekilde piyasaya kaçak ve sahte içki sürmeye çalışanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, 2 tır dolusu etil alkolün yasa dışı yollarla piyasaya sürülmeye çalışıldığını belirledi.
Tekkeköy ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, tırlarda yaptıkları aramada, 3 bin litre etil alkol ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan A.R.Ö. (46), E.E. (48) ve Ş.B. (50) işlemleri için emniyete götürüldü.

SIRADAKİ VİDEO
Heyelanın taşırdığı göl nedeniyle kapanan yol yeniden trafiğe açıldı
08.10.2024Salı
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: KKTC güçlenerek yoluna devam edecektir
08.10.2024Salı
Eyüpsultan'da motosikletlinin ölümüne neden olduğu öne sürülen sürücü yakalandı
08.10.2024Salı
Lağım çukuruna düşen eşeği itfaiye kurtardı
08.10.2024Salı
Manisa’da genç kızı katleden şahıs tutuklandı
08.10.2024Salı
Bunlar da Var
Fatih’teki cinayette katil Semih Çelik’in annesi konuştu: ’Doktor doktor gezdirdim, ’ergenlik psikolojisi’ dediler! Keşke ben ölseydim’’ | Sur cinayeti 01:09
Sur'daki cinayette katilin annesi konuştu: 'Doktor doktor gezdirdim, 'ergenlik psikolojisi' dediler! Keşke ben ölseydim''
07.10.2024Pazartesi
Ters şeritten ilerleyen otomobil ile TIR kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü | Nevşehir trafik kazası haberleri 00:28
Nevşehir'de ters şeride giren otomobil ile TIR kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü
08.10.2024Salı
Deha Tuzcu’nun Kur’an-ı Kerim’e hakaret ettiği yayın 00:30
Deha Tuzcu'nun Kur'an-ı Kerim'e hakaret ettiği yayın
07.10.2024Pazartesi
Deha Tuzcu 14 yaşındaki kızı taciz etti 00:18
Deha Tuzcu 14 yaşındaki kızı taciz etti
07.10.2024Pazartesi
CANLI YAYIN
SON DAKİKA