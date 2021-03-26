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Samsun’da 2500 yıllık altın işlemeli Tevrat ele geçirildi

Samsun’da 2500 yıllık altın işlemeli Tevrat ele geçirildi
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Samsun'da sanduka içerisinde 2000- 2500 yıllık olduğu değerlendirilen İbranice alfabe ile altın işlemeli Tevrat ele geçirildi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ile Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar ve fiziki takip sonucunda Samsun il sınırında 2 araç durduruldu.

Araçlarda yapılan aramada, deri sanduka içerisinde yaklaşık 2000- 2500 yıllık olduğu tahmin edilen İbranice alfabe ile altın işlemeli olarak ceylan derisi üzerine yazılı dış kapağı ile birlikte toplam 19 sayfalık Tevrat ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak S.İ. (44), T.T. (35), E.A.(51), M.Ş (51) ve A.T.(53) isimli şüpheliler gözaltına alındı.

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