Samsun Valisi Zülkif Dağlı: Herkesin polisi kendi vicdanıdır

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı koronavirüs risk haritasında kırmızı kategoride olan Samsun'da alarm verildi. Yüz binde 508,97 vaka sayısı ile ilk sırada yer alan Samsun'da hastanelerde yer kalmadı. Açıklamasında, "Herkesin polisi kendi vicdanıdır. Her vatandaşın başına bir tane polis dikme şansımız yok hiçbir zaman. Dışarı çıkan bir vatandaşımız kendi hayatını riske attığı gibi, herhangi bir yerden alacağı bulaşla, büyüklerini, yakınlarını bulaş riski ile karşı karşıya bırakıyor maalesef" sözlerine yer veren Vali Zülkif Dağlı, son aşamaya gelindiğinin altını çizdi.