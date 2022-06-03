Samsun Terme'de feci kaza! Kamyonet otomobile çarptı: 1 ölü 6 yaralı

Samsun'un Terme ilçesinde kamyonetin çarptığı otomobildeki Yıldız Çebi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında, Samsun-Ordu karayolunda Söğütlü mevkiinde meydana geldi. Çarşamba'dan Terme istikametine seyir halinde olan Mehmet K. idaresindeki 55 RM 961 plakalı Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait resmi plakalı kamyonet, yan yoldan çıkan Selim Çebi'nin kullandığı 61 BN 760 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil savrularak orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaptığı incelemede otomobilde yolcu olarak bulunan memur emeklisi Yıldız Çebi'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan sürücüler Selim Çebi ile Mehmet K.'nın yanı sıra, her iki araçta yolcu olarak bulunan Yaşar G., Şengül A., Tuğba K. ve Büşra S., sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından çeşitli hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, Yıldız Çebi'nin cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi için Terme Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.