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Samsun İlkadım’da Kuyumcuya Silahlı Soygun Girişimi: 7 Kişi Yakalandı
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Samsun İlkadım’da Kuyumcuya Silahlı Soygun Girişimi: 7 Kişi Yakalandı

Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2024, 22:59   |   Güncelleme Tarihi: 23 Ağustos 2024, 22:58

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kuyumcuya yapılan silahlı saldırı girişimi, saldırganların silahının tutukluk yapmasıyla sonuçsuz kaldı. Olayın ardından başlatılan polis operasyonunda, aralarında bir kadın ve bir çocuğun da bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde, 19 Mayıs Mahallesi'ndeki bir kuyumcuda gerçekleşen silahlı saldırı girişimi, güvenlik güçlerinin başarılı müdahalesiyle sonuçsuz kaldı. Olay, 20 Ağustos günü İstiklal Caddesi üzerinde bulunan kuyumcuda meydana geldi. İddiaya göre, motosikletle kuyumcunun önüne gelen kasklı ve cerrahi eldivenli iki kişi, dükkâna girmeye çalıştı. Şüphelilerden biri silahını kuyumcuya doğrulttu ancak silahın tutukluk yapmasıyla planları suya düştü. Bunun üzerine saldırganlar, motosikletlerine binerek hızla olay yerinden kaçtı.

Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Polis ekipleri, kaçış için kullanılan motosikletin Zeytinlik Mahallesi'nde terk edilmiş olarak bulunduğunu ve sahte plaka taşıdığını belirledi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, şüphelilerin olay yerinden bir hafif ticari araçla kaçtığını tespit etti.

Yapılan takip sonucunda, Ankara'dan geldiği tespit edilen ve çok sayıda suç kaydı bulunan B.C.A., B.G. ve A.C.İ. isimli üç şüpheli, Samsun-Ankara karayolu üzerindeki Toybelen kavşağında yakalanarak gözaltına alındı. A.C.İ.'nin ifadesinde, soygun işini para karşılığında aldığını, "R" olarak kayıtlı bir kişiyle iletişime geçerek, Samsun'da A.S. isimli başka bir kişiyle buluştuğunu ve bu kişiden kendisine ayarlanan tabancayı aldığı yeri tarif ettiğini söylediği öğrenildi. Şüphelinin bu ifadeleri doğrultusunda, olayla bağlantılı olduğu düşünülen toplam yedi kişi gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, gözaltındaki şüphelilerin sorguları sürüyor. Polis, olayın arkasındaki tüm bağlantıları ortaya çıkarmak için çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

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