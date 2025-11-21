Samsun Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Atakum'da yürütülen soruşturma kapsamında iki işyerine eş zamanlı operasyon yaptı. Fuhşa zorlanan 5 Özbekistan uyruklu kadın kurtarıldı.

İki şüpheli gözaltında

Operasyonda Türk vatandaşı Y.Ö. (36) ile Özbekistan uyruklu Z.K. (26) "insan ticareti ve fuhuş" suçlamasıyla gözaltına alındı. Mağdur kadınların ifadelerine başvuruldu.

Para ve araçlara el konuldu

Şüphelilere ait olduğu değerlendirilen bir araç, suçtan elde edildiği tespit edilen 272 bin 830 TL, 1.435 euro, 3.001 dolar ve 3 farklı ülkeye ait çeşitli paralara el konuldu.

Şüpheliler adliyeye sevk edildi

Y.Ö. ve Z.K., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.