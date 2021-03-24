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Salih Memişoğlu cinayetinde yeni görüntüler! İşte A Haber'in ulaştığı işte o görüntüler....

Salih Memişoğlu cinayetinde yeni görüntüler! İşte A Haber'in ulaştığı işte o görüntüler....
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İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde ünlü metafizikçi Salih Memişoğlu'nun suikaste uğramasının hemen ardından çıkan yeni görüntülere ulaşıldı. Cinayet şüphelisi Mustafa Öztürk'ün saldırı öncesi ve sonrasındaki soğukkanlılığı dikkati çekti. İşte o anlar...


9 Mart'ta kamuoyunda bioenerji ve metafizik uzmanı olarak bilinen ve yanındaki bir kişi husumetli oldukları tarafından öldürüldü. Cinayetle olayla ilgili yeni görüntüler...

Soğukkanlılıkla içeri girdi...

2 kişiyi öldürüp hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden ayrıldı.

Beyaz bir araçla hayvanat bahçesine gelen katil zanlısı, hayvanat bahçesine girerek Memişoğlu ve yanındaki 'e kurşun yağdırdı.

Mustafa Öztürk, daha sonra elinde silahla hayvanat bahçesinden ayrıldı.
O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Katil zanlısı Öztürk'ün saldırı öncesi ve sonrasındaki soğukkanlılığı dikkat çekti.

Elindeki silahla aracına binen Mustafa Öztürk bölgeden ayrıldı.

Saldırı sonrası katil zanlısı yakın çevresine kadar herkes kıskıca alanarak kısa sürede yakalanmıştı.

Mustafa Öztürk, çıkarıldığı mahkemece "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Saldırıda Memişoğlu ve yanındaki Ömer Faruk Zengin hayatını kaybetmiş,1 kişi de yaralanmıştı.

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