Salda Gölü hakkında yeni karar! Bugünden itibaren yasaklandı

Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen ve dünya çapında üne kavuşan Salda Gölü'nün Beyaz Adalar bölümüne bugünden itibaren ziyaretçi girişi yasaklandı. Burdur'un Yeşilova ilçesindeki beyaz kumsalı ve turkuaz rengi suyunun güzelliğiyle "Türkiye'nin Maldivleri" olarak anılan Salda Gölü'nün çevresine 36 kilometre uzunluğunda bisiklet yolu yapılacağı bildirildi. Burdur Valisi Ali Arslantaş "Beyaz Adalar bölgesinde suya girme yasağının getirilmesi ve gölün plaj gibi kullanılmasının engellenmesi koruma yönünden son derece yerinde bir karar olmuştur" diye konuştu.