Haberler Haber Videoları Sakarya'da feci kaza: Devrilen tırda sıkışan sürücü hayatını kaybetti

Sakarya'da feci kaza: Devrilen tırda sıkışan sürücü hayatını kaybetti

Sakarya'da feci kaza: Devrilen tırda sıkışan sürücü hayatını kaybetti
21.12.2022 09:07

OTOMATİK OYNAT

Haber 03:39
“Koca Yusuf” uçakları...
Haber 00:49
Batman'da sıcak dakikalar! 3...
Haber 02:01
İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'na...
Haber 01:37
İstanbul'a ilk kar düştü!...
Haber 00:34
İstanbul'da kar yağışı...
Haber 01:07
Feci kaza! Kaldırımda yürüyen...
Haber 01:27
TSK terör hedeflerini 'Boran'...
Haber 02:25
İBB'ye kayyum atanacak mı?...
Haber 01:03
Başkan Erdoğan, Katar’da Elon...
Haber 06:08
Savcı Sayan'dan bomba iddia:...
Haber 00:49
Akşener'in danışmanından HDP...
Haber 01:56
Başkan Erdoğan açılışı yaptı:...

Son dakika haberi! Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde kar tuzu yüklü tır aynı yönde seyreden farklı bir tıra arkadan çarptı. Bariyerleri aşarak karşı şeride devrilen tır içerisinde sıkışan sürücü feci kazada hayatını kaybetti.

Haber Videoları

Kaza, Anadolu Otoyolu Sakarya-Kocaeli sınırında Sapanca geçişi İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K. idaresindeki 06 BH 1034 plakalı tıra, aynı istikamette seyir halinde olan Berkan Berber (32) idaresindeki 41 BU 592 plakalı kar tuzu taşıyan tır çarptı.

Kontrolden çıkan tır devrilerek karşı şeride geçerken sürücü Berber tırın kupasında sıkıştı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sürücüyü bulunduğu yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

Yapılan ilk müdahale sonrasında sağlık ekipleri, Berber'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Adeta savaş alanına dönen bölgede her iki istikamette uzun araç kuyrukları oluşurken trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Devrilen tırın olay yerinden kaldırılma çalışmaları sürerken, araçta bulunan ve yola savrulan kar tuzları da temizlendi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

SON DAKİKA