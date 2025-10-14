Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Adapazarı'nda bir eve operasyon düzenledi.

Yapılan aramada 20 gram esrar ve 130 bin dolar nakit para ele geçirildi. Operasyonda E.G. (42), Y.A.T. (24) ve B.T. (26) isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Paralar kuyumcu soygunundan çıktı

Soruşturmayı derinleştiren polis, ele geçirilen paranın 4 Ekim'de İstanbul'da gerçekleşen kuyumcu soygununda çalındığını belirledi.

Soygunu gerçekleştiren E.Ç. (43)'ün olaydan bir gün sonra yurt dışına kaçtığı, çalınan parayı Sakarya'ya getiren F.A. (22)'nın ise İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandığı öğrenildi.

Soruşturma devam ediyor

Polis ekiplerinin, kaçak şüpheli E.Ç.'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.