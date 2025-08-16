Sakarya’da cadde ortasında kavga kamerada: Yumruk ve tekmeler havada uçuştu

SAKARYA'DA CADDE ORTASINDA KAVGA KAMERAYA YANSIDI

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, dün Semerciler Mahallesi İtfaiye Caddesi üzerinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Yumruk ve tekmelerin savrulduğu kavgayı çevredeki vatandaşlar ayırmaya çalıştı.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri taraflara müdahale ederek kavgayı sonlandırdı. O anlar ise çevredekiler tarafından saniye saniye görüntülendi.