PODCAST CANLI YAYIN

Sakarya’da cadde ortasında kavga kamerada: Yumruk ve tekmeler havada uçuştu

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde iki grup arasında çıkan kavga cep telefonu kameralarına yansıdı. Yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu kavga, polis ekiplerinin müdahalesiyle son buldu.

SAKARYA'DA CADDE ORTASINDA KAVGA KAMERAYA YANSIDI
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, dün Semerciler Mahallesi İtfaiye Caddesi üzerinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Yumruk ve tekmelerin savrulduğu kavgayı çevredeki vatandaşlar ayırmaya çalıştı.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri taraflara müdahale ederek kavgayı sonlandırdı. O anlar ise çevredekiler tarafından saniye saniye görüntülendi.

Bunlar da Var

Ankara Pursaklar’da motosiklet kazası: 1 ölü 1 Yaralı
Ankara Pursaklar’da motosiklet kazası: 1 ölü 1 Yaralı
Arnavutköy’de yol kenarında tabancayla ölü bulundu - Video
Arnavutköy’de yol kenarında tabancayla ölü bulundu - Video
Erzincan'da trafik kazası: 3 ölü 6 yaralı
Erzincan'da trafik kazası: 3 ölü 6 yaralı
Fenomen Metehan Meşe Kim Milyoner Olmak İster'de! Biyoloji sorusunda telefon jokerine güvendi yarışmadan elendi
Fenomen Metehan Meşe Kim Milyoner Olmak İster'de! Biyoloji sorusunda telefon jokerine güvendi yarışmadan elendi

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle