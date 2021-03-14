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Sakarya'da 5 yaşındaki çocuk öğretmeni tarafından darp edildi

Sakarya'da 5 yaşındaki çocuk öğretmeni tarafından darp edildi
14.03.2021 20:28
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Kreşte şiddet skandalı... Sakarya'daki bir kreşte 5 buçuk yaşındaki çocuğa şiddet uygulandı. Skandalı şiddete uğrayan çocuğun sözleri ortaya çıkardı. Ailesi 5 buçuk yaşındaki çocuğunun 'başım ağrıyor' demesinden şüphelenince gerçek ortaya çıktı. İnsanlık dışı görüntüler ise güvenlik kameralarına yansıdı. İşte A Haber ihbar hattımıza gelen o görüntüler.


Sakarya'dan A Haber ihbar hattına gelen görüntülerde 5 yaşındaki bir erkek çocuğun, öğretmeni tarafından darp edildiği anlara ait görüntülere sosyal medyadan tepki yağıyor.

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