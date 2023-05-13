SAKARYA SEÇİM SONUÇ 2023! YSK SEÇİM SONUÇLARI Sakarya oy oranları, hangi parti ne kadar, yüzde kaç oy aldı | Video

14 Mayıs Pazar günü yapılacak olan genel seçim sonuçları 85 milyon vatandaşımızın merak ettiği bir konu oldu. Milletvekili genel seçimlerine 24 siyasi partiyle Türkiye genelinde 151 bağımsız milletvekili adayı katılıyor. Bu kapsamda en çok merak edilenlerden birisi de seçim sonuçları oluyor. Özellikle son saatlerde SAKARYA SEÇİM SONUÇLARI hakkında arama motorlarında yapılan araştırmalar yükselişe geçti. 14 Mayıs 2023 SAKARYA Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları ve oy oranlarını takvim.com.tr farkıyla sizlere sunuyoruz.

SAKARYA SEÇİM SONUÇLARI 2023

Sakarya seçim sonuçları henüz belli olmadı. İl il seçim sonuçları belli olduğunda haberimizde yer verilecektir. En sıcak gelişmeler için Takvim.com.tr'yi takipte kalınız.

14 MAYIS SAKARYA SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SEÇİMLERDE OY VERME SAAT KAÇTA BAŞLAYIP KAÇTA BİTECEK?

YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi.

YSK'nın oy verme saatlerine ilişkin kararına göre; Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde oy verme günü olan 14 Mayıs 2023 Pazar günü, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda ise 28 Mayıs 2023 Pazar günü tüm yurtta oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00-17.00 olarak belirlendi.

OY NASIL KULLANILIR?

- Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin.

- Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi yanınızda bulundurun.

- Cep telefonuyla kabine girmeyin.

- Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın.

- Pusulalarınızı tek zarfa koyun.

- Oy kullandıktan sona imza atmayı unutmayın.

OY KULLANACAKLARIN DİKKAT ETMESİ GEREKENLER

- Seçim tarihi itibariyle 18 yaşını dolduran her Türk vatandaşı seçme ve halkoylamasına katılma hakkına sahiptir.

- Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra www.ysk.gov.tr internet sayfamızın "Nerede Oy - Kullanacağım" bölümünden öğrenebilirsiniz.

- Nüfus müdürlüklerinden alınan geçici kimlik belgesi ile oy kullanılabilir.

- Silâhaltında bulunan erler, onbaşılar ve kıta çavuşları (her ne sebeple olursa olsun, izinli bulunanlar da bu hükme tabidir), Askeri öğrenciler, Ceza infaz kurumlarında hükümlü olarak bulunanlar oy kullanamazlar.

SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI

Oy verme günü, her ne suretle olursa olsun, ispirtolu içki satılması, içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit ispirtolu içki satılması, verilmesi, içilmesi yasaktır. Oy verme günü, bütün umumi eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalır. Eğlence yeri niteliğine haiz lokantalarda yalnız yemek verilir. Oy verme günü, emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiçbir kimse, köy, kasaba ve şehirlerde silah taşıyamaz.