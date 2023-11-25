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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 25 Kasım 2023, 11:23 Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2023, 11:42

Sakarya Akyazı trafik kazası haberi! Beton elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü! Kaza anı görüntüsü kamerada!

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde meydana gelen trafik kazası anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Oktay Göçer’in kontrolünü yitirdiği otomobil beton elektrik direğine çarptı. Otomobilde sıkışan Oktay Göçer (28) hastanede yaşamını yitirdi.

SAKARYA'da beton elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü Oktay Göçer (28) yaşamını yitirdi.

Kaza, gece saatlerinde Akyazı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Ada Caddesi'nde meydana geldi. Oktay Göçer'in kontrolünü yitirdiği 41 FP 560 plakalı otomobil, yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi yönlendirildi. Otomobilde sıkışan Göçer, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan Göçer, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

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