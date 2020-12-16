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Sahada başaramadılar masada deniyorlar! ABD'nin skandal yaptırım kararının ardında darbe mi var?

Sahada başaramadılar masada deniyorlar! ABD'nin skandal yaptırım kararının ardında darbe mi var?
16.12.2020 04:57
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Amerika Birleşik Devletleri geçtiğimiz gün skandal bir karara imza atarak Türkiye'ye yönelik yaptırım kararı aldı. Yaptırım kararının ardından Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "ABD’nin Türkiye’ye karşı tek taraflı yaptırımlar içeren kararını kınıyor ve reddediyoruz. ABD’yi bu vahim yanlıştan bir an evvel geri dönmeye davet ediyoruz." denildi. A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programında konuya ilişkin konuşan Siyasetçi - Yazar Mehmet Metiner, “Bu 15 Temmuz’da başaramadıklarını S-400 bahanesi üzerinden başarma girişimidir.” yorumunda bulundu.


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