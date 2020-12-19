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Sağlık çalışanlarını yakından ilgilendiriyor! SGK COVID-19’un meslek hastalığı olması için gerekli belgeleri istedi!

Sağlık çalışanlarını yakından ilgilendiriyor! SGK COVID-19’un meslek hastalığı olması için gerekli belgeleri istedi!
19.12.2020 09:45
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Son dakika haberi... Sağlık çalışanlarını yakından ilgilendiren haber geldi. Sosyal Güvenlik Kurumu, COVİD-19 nedeniyle vefat eden sağlık çalışanlarının meslek hastalığı ve vazife malullüğüne ilişkin yapılacak işlemlere dair yol haritasını belirledi. SGK, sürecin hızlanması için Sağlık Bakanlığı’na yazı gönderdi. COVİD-19 nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanlarına ilişkin yapılacak başvurular için SGK İl Müdürlüklerinde özel personel görevlendirildi. Bu görevlilere işlemlerin titizlikle ve hızla sonuçlandırılması talimatı verildi.


SGK Sağlık Bakanlığı'na gönderdiği yazıda şunları kaydetti:


"Görevi nedeniyle COVİD-19'a yakalanarak vefat eden sağlık çalışanlarından, kadrolarına göre; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi (memurlar) kapsamında olanlar Vazife Malullüğü, (a) bendi (işçiler) kapsamında olanlar ise Meslek Hastalığı kapsamında değerlendirilebilecektir."



Şu ana kadar ulaşan sağlık çalışanlarımızın bireysel başvurularının ivedilikle değerlendirildiğine ve aylıkların bağlandığına dikkat çekildi.



Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından Sağlık Bakanlığına gönderilen yazıda, COVİD-19 hastalığı nedeniyle vefat eden memur statüsündeki sağlık çalışanlarının tüm başvurularının kurumlarınca alınarak hızla Sosyal Güvenlik Kurumu'na gönderilmesi istendi.



Ayrıca, 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sağlık personelinin hak sahiplerinin ilgili SGK İl Müdürlüklerine/Merkez Müdürlüklerine başvuru yapmaları yönünde bilgilendirilmeleri gerektiği belirtildi.




COVİD-19 nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanlarına ilişkin yapılacak başvurular için SGK İl Müdürlüklerinde özel personel görevlendirildi. Bu görevlilere işlemlerin titizlikle ve hızla sonuçlandırılması talimatı verildi.

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