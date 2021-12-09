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Sağlık Bakanlığı’ndan MHRS genelgesi!

Sağlık Bakanlığı’ndan MHRS genelgesi!
09.12.2021 18:21

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Sağlık Bakanlığı, Merkezi Hekim Randevu Sisteminin (MHRS), hasta memnuniyeti öncelenerek etkin bir şekilde kullanılması için Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca imzalı genelge yayımladı.

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81 İl Sağlık Müdürlüğüne gönderilen genelgede, hekim çalışma cetvellerinin planlanması, uygulanması ve polikliniklerde randevulu muayene süreçlerinin takibi ve hizmete erişim konularında planlamanın hassasiyetle yapılması ve yürütülmesi hususlarına değinildi.

Genelgenin tam metni şöyle:
Bakanlığımıza bağlı sağlık tesislerinde, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) kapsamında verilecek muayene randevusu hizmetlerine ilişkin usûl ve esaslar Yönerge (Merkezi Hekim Randevu Sistemi Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge) ile oluşturulmuştur.

İl sağlık müdürü, MHRS hizmetlerinin planlanması, yürütülmesi, denetlenmesi, raporlanması ve geliştirilmesinden sorumludur.

MHRS'ye ilişkin süreçler, il sağlık müdürünün sorumluluğunda kamu hastaneleri başkanı ile birlikte yürütülmektedir.

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