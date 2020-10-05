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Sağlık Bakanlığından koronavirüsle mücadelede yeni kamu spotu

Sağlık Bakanlığından koronavirüsle mücadelede yeni kamu spotu
05.10.2020 05:31

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda yeni tip koronavirüsle mücadeleyle ilgili yeni kamu spotlarını yayınladı. Yayınlanan kamu spotlarında, ilk kamu spotlarında yer alan Taner Ölmez ve Timuçin Esen rol aldı.


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