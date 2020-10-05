Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda yeni tip koronavirüsle mücadeleyle ilgili yeni kamu spotlarını yayınladı. Yayınlanan kamu spotlarında, ilk kamu spotlarında yer alan Taner Ölmez ve Timuçin Esen rol aldı.
Sağlık Bakanlığından koronavirüsle mücadelede yeni kamu spotu
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- Sağlık Bakanlığından koronavirüsle mücadelede yeni kamu spotu
- Sağlık Bakanlığından koronavirüsle mücadelede yeni kamu spotu
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