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Sağlık Bakanlığı koronavirüs risk haritasını yayınladı! İstanbul, Ankara ve İzmir’in renk kodu değişti mi?

Sağlık Bakanlığı koronavirüs risk haritasını yayınladı! İstanbul, Ankara ve İzmir’in renk kodu değişti mi?
11.03.2021 13:24
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Vaka ve hasta sayısında artış

Türkiye 1 Mart'tan itibaren kademe kademe normalleşmeye geçerken Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs risk haritasında renk kodları merak ediliyor. Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan korona risk haritasına göre, iller 4 farklı gruba ve 4 farklı renge ayrıldı. Söz konusu renk kodlarına göre kısıtlamalar kaldırılıyor ya da devam ediyor. Son günlerde yaşanan vaka artışının ardından renk kodlarının değişip değişmediği araştırılmaya başlandı. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'in renk kodu değişti mi? İşte 81 ilin vaka yoğunluğuna göre renk kodları…


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