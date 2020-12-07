Sağlık Bakanlığı duyurdu: Koronavirüs temaslı süresi 10 güne düşürüldü

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanlığından yakın temaslıların karantina süresinde değişiklik yapıldığına dair yazılı bir açıklama geldi. Bakanlık, koronavirüs hastalarıyla yakın temaslı kişilerin 14 gün olan karantina süresini 10 güne düşürdü. 7. günde testi negatif çıkanın izolasyonu bitecek.

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