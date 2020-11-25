Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu toplantısından yeni kısıtlamalar mı çıkacak? Prof. Dr. Tevfik Özlü'den flaş açıklamalar

Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs vakaları Türkiye’de de yeniden yükselişe geçti. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu vakalardaki artışı değerlendirmek üzere toplandı. Geçtiğimiz hafta Başkan Erdoğan’ın açıkladığı kısıtlamaların ardından bu hafta yeni tedbirlerin geleceği konuşuluyor. Peki koronavirüse karşı yeni tedbirler gelecek mi? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Son dakika haberi... Koronavirüsle mücadele kapsamında yeni tedbirler alınacak mı? Vaka sayısındaki artış nasıl durdurulacak? Ağır hasta sayısı neden artıyor? Süreç nereye doğru gidiyor? Toplu taşımada yoğunluk nasıl düşürülecek? Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.