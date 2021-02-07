Sağlık Bakanlığı 7 Şubat koronavirüs vaka sayılarını açıkladı | Kovid-19 tablosu

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin 7 Şubat koronavirüs vaka ve vefat sayılarını duyurdu. Türkiye'de son 24 saatte 129 bin 715 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 670 kişinin testi pozitif çıktı, 112 kişi hayatını kaybetti.