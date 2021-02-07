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Sağlık Bakanlığı 7 Şubat koronavirüs vaka sayılarını açıkladı | Kovid-19 tablosu

Sağlık Bakanlığı 7 Şubat koronavirüs vaka sayılarını açıkladı | Kovid-19 tablosu
07.02.2021 22:14
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Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin 7 Şubat koronavirüs vaka ve vefat sayılarını duyurdu. Türkiye'de son 24 saatte 129 bin 715 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 670 kişinin testi pozitif çıktı, 112 kişi hayatını kaybetti.


Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin 7 Şubat koronavirüs vaka ve vefat sayılarını duyurdu. Türkiye'de son 24 saatte 129 bin 715 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 670 kişinin testi pozitif çıktı, 112 kişi hayatını kaybetti.
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