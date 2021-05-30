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Sağlık Bakanlığı 30 Mayıs 2021 koronavirüs vaka ve vefat tablosunu paylaştı

Sağlık Bakanlığı 30 Mayıs 2021 koronavirüs vaka ve vefat tablosunu paylaştı
30.05.2021 22:01
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İstanbul'un Fethi'nin 568. yıl...

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı 30 Mayıs 2021 koronavirüs vaka ve vefat sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 218 bin 957 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 933 kişinin testi pozitif çıktı, 134 kişi hayatını kaybetti. İşte ayrıntılar...


Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı 30 Mayıs 2021 koronavirüs vaka ve vefat sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 218 bin 957 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 933 kişinin testi pozitif çıktı, 134 kişi hayatını kaybetti.
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