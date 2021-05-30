Sağlık Bakanlığı 30 Mayıs 2021 koronavirüs vaka ve vefat tablosunu paylaştı

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı 30 Mayıs 2021 koronavirüs vaka ve vefat sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 218 bin 957 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 933 kişinin testi pozitif çıktı, 134 kişi hayatını kaybetti. İşte ayrıntılar...