Sağlık Bakanlığı 25 Temmuz 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu paylaştı

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı 25 Temmuz 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son koronavirüs tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 837 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 230 kişinin testi pozitif çıktı, 55 kişi hayatını kaybetti.