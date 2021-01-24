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Sağlık Bakanlığı 24 Ocak koronavirüs vaka ve vefat sayılarını duyurdu | Güncel Kovid-19 hasta tablosu

Sağlık Bakanlığı 24 Ocak koronavirüs vaka ve vefat sayılarını duyurdu | Güncel Kovid-19 hasta tablosu
24.01.2021 19:16
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Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin koronavirüs vaka ve vefat sayısını açıkladı. Son 24 saatte 148 bin 425 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 277 kişinin testi pozitif çıktı, 140 kişi hayatını kaybetti.


Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin koronavirüs vaka ve vefat sayısını açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 148 bin 425 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 277 kişinin testi pozitif çıktı, 140 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 1905 oldu, 5 bin 860 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 307 bin 721'e yükseldi.
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