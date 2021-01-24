Sağlık Bakanlığı 24 Ocak koronavirüs vaka ve vefat sayılarını duyurdu | Güncel Kovid-19 hasta tablosu

Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin koronavirüs vaka ve vefat sayısını açıkladı. Son 24 saatte 148 bin 425 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 277 kişinin testi pozitif çıktı, 140 kişi hayatını kaybetti.