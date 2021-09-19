Sağlık Bakanlığı 19 Eylül 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 19 Eylül 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son koronavirüs tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 338 bin 873 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 398 kişinin testi pozitif çıktı, 213 kişi yaşamını yitirdi.