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Sağlık Bakanlığı 19 Eylül 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu paylaştı

Sağlık Bakanlığı 19 Eylül 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu paylaştı
19.09.2021 22:34
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 19 Eylül 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son koronavirüs tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 338 bin 873 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 398 kişinin testi pozitif çıktı, 213 kişi yaşamını yitirdi.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 19 Eylül 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son koronavirüs tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 338 bin 873 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 398 kişinin testi pozitif çıktı, 213 kişi yaşamını yitirdi.
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