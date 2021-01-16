Haberler Video Haber Videoları Sağlık Bakanlığı 16 Ocak koronavirüs vaka sayılarını duyurdu

Sağlık Bakanlığı 16 Ocak koronavirüs vaka sayılarını duyurdu

Sağlık Bakanlığı 16 Ocak koronavirüs vaka sayılarını duyurdu
16.01.2021 19:55
Ana Sayfa 03:54
Mesut Özil, Fenerbahçe için...
Ana Sayfa 01:25
Koronavirüste son durum
Ana Sayfa 03:02
İstanbul'da beton mikseri...
Ana Sayfa 00:29
Merkel'in yerine "Türk Armin"
Ana Sayfa 02:16
Cumhuriyet tarihinin en büyük...
Ana Sayfa 05:39
İBB'nin Esenyurt'taki kavşak...
Ana Sayfa 01:16
Kumarcılar fena yakalandı
Ana Sayfa 03:49
Dünyanın en eskisi! Tam 2 bin...
Ana Sayfa 02:56
Cumhuriyet tarihinin en büyük...
Ana Sayfa 00:30
Katliam gibi kaza güvenlik...
Ana Sayfa 04:19
Ünlü sanatçıyı karşılarında...
Ana Sayfa 05:25
Fatih, atalarının mirasını...

Sağlık Bakanlığı 16 Ocak koronavirüs vaka ve vefat sayılarını duyurdu. Son 24 saatte 156 bin 792 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 550 kişinin testi pozitif çıktı, 168 kişi hayatını kaybetti.


Sağlık Bakanlığı 16 Ocak koronavirüs vaka ve vefat sayılarını duyurdu. Türkiye'de son 24 saatte 156 bin 792 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 550 kişinin testi pozitif çıktı, 168 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 2 bin 265 oldu, 8 bin 5 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 254 bin 52'ye yükseldi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
Haber Videoları