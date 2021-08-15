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Sağlık Bakanlığı 15 Ağustos 2021 koronavirüs tablosunu paylaştı!

Sağlık Bakanlığı 15 Ağustos 2021 koronavirüs tablosunu paylaştı!
15.08.2021 19:55
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 15 Ağustos 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 281 bin 184 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 847 kişinin testi pozitif çıktı, 154 kişi hayatını kaybetti.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 15 Ağustos 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 281 bin 184 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 847 kişinin testi pozitif çıktı, 154 kişi hayatını kaybetti.

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