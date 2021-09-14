Sağlık Bakanlığı 14 Eylül 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu paylaştı

Son dakika koronavirüs haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 14 Eylül 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 334 bin 535 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 802 kişinin testi pozitif çıktı, 276 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 14 Eylül 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı.

Türkiye'de son 24 saatte 334 bin 535 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 802 kişinin testi pozitif çıktı, 276 kişi hayatını kaybetti.