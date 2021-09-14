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Sağlık Bakanlığı 14 Eylül 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu paylaştı

Sağlık Bakanlığı 14 Eylül 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu paylaştı
14.09.2021 20:07
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Son dakika koronavirüs haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 14 Eylül 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 334 bin 535 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 802 kişinin testi pozitif çıktı, 276 kişi hayatını kaybetti.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 14 Eylül 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı.

Türkiye'de son 24 saatte 334 bin 535 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 802 kişinin testi pozitif çıktı, 276 kişi hayatını kaybetti.

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