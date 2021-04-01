Sağlık Bakanlığı 1 Nisan 2021 koronavirüs vaka ve vefat tablosunu paylaştı! Korkutan artış

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı 1 Nisan 2021 koronavirüs vaka, hasta ve vefat sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı. Tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 243 bin 738 Kovid-19 testi yapıldı, 40 bin 806 kişinin testi pozitif çıktı, 176 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 2 bin 135 oldu, 20 bin 817 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 35 bin 43'e yükseldi.