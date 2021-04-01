Haberler Video Haber Videoları Sağlık Bakanlığı 1 Nisan 2021 koronavirüs vaka ve vefat tablosunu paylaştı! Korkutan artış

Sağlık Bakanlığı 1 Nisan 2021 koronavirüs vaka ve vefat tablosunu paylaştı! Korkutan artış

Sağlık Bakanlığı 1 Nisan 2021 koronavirüs vaka ve vefat tablosunu paylaştı! Korkutan artış
01.04.2021 20:20
Ana Sayfa 09:53
Koronavirüs 20 günde aynı...
Ana Sayfa 01:58
Aracısız satış yapan 500...
Ana Sayfa 02:20
MB Başkanı Kavcıoğlu'dan son...
Ana Sayfa 02:06
Canlı bomba yakalandı! Türk...
Ana Sayfa 00:33
AK Parti'den CHP'ye 'heykel'...
Ana Sayfa 00:50
Aleyna Tilki süper minili...
Ana Sayfa 00:29
Ozan Tufan Rojin Haspolat...
Ana Sayfa 00:12
Ethereum ve Bitcoin ne kadar...
Ana Sayfa 00:13
İstanbul Boğazı'nda gemi...
Ana Sayfa 04:53
Burak Yılmaz ve Yusuf...
Ana Sayfa 00:44
Balıkçı teknesi battı! Korku...
Ana Sayfa 02:02
Türkiye’ye sızmaya çalışan iki...

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı 1 Nisan 2021 koronavirüs vaka, hasta ve vefat sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı. Tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 243 bin 738 Kovid-19 testi yapıldı, 40 bin 806 kişinin testi pozitif çıktı, 176 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 2 bin 135 oldu, 20 bin 817 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 35 bin 43'e yükseldi.


Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı 1 Nisan 2021 koronavirüs vaka, hasta ve vefat sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı. Tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 243 bin 738 Kovid-19 testi yapıldı, 40 bin 806 kişinin testi pozitif çıktı, 176 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 2 bin 135 oldu, 20 bin 817 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 35 bin 43'e yükseldi.
Haber Videoları