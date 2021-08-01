Sağlık Bakanlığı 1 Ağustos 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 1 Ağustos 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son koronavirüs tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 251 bin 224 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 890 kişinin testi pozitif çıktı, 96 kişi hayatını kaybetti.