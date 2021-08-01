Haberler Haber Videoları Sağlık Bakanlığı 1 Ağustos 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu paylaştı

Sağlık Bakanlığı 1 Ağustos 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu paylaştı

Sağlık Bakanlığı 1 Ağustos 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu paylaştı
01.08.2021 22:33
Ana Sayfa 01:13
Pazarlık masası kuruluyor!
Ana Sayfa 11:25
Deprem neyin habercisi?
Ana Sayfa 00:32
Vatandaştan CHP’li Manavgat...
Ana Sayfa 15:30
Bakan Pakdemirli’den önemli...
Ana Sayfa 00:34
Muğla'da 4,5 büyüklüğünde...
Ana Sayfa 00:27
Millet can derdinde Zeydan...
Ana Sayfa 00:10
Alina Boz bu sefer denizde şov...
Ana Sayfa 12:02
Başkan Erdoğan'dan Marmaris’te...
Ana Sayfa 01:25
'Felç geçirdim' diyen Tuğba...
Ana Sayfa 01:55
Konya’daki dehşet anları...
Ana Sayfa 00:16
Konya'daki katliam kamerada
Ana Sayfa 00:28
Akşener fena ters köşe oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 1 Ağustos 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son koronavirüs tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 251 bin 224 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 890 kişinin testi pozitif çıktı, 96 kişi hayatını kaybetti.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 1 Ağustos 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son koronavirüs tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 251 bin 224 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 890 kişinin testi pozitif çıktı, 96 kişi hayatını kaybetti.
Haber Videoları