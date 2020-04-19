Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara 'evde kal' çağrısı: Biz daha büyük bahar bekliyoruz 19.04.2020 18:08

Koronavirüsle mücadele kapsamında sıcak havaya kanıp dışarıya çıkılmaması uyarısında bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi sosyal medya hesabından videolu bir paylaşım yaptı. Koca, paylaşımında “Biz daha büyük bir baharı bekliyoruz. Sabırlı olalım. Evde kalalım” ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Şu ana kadar elde ettiğimiz kazanımı kaybetmemeliyiz. Biz daha büyük bir baharı bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Twitter'dan yaptığı paylaşımda, aylardan nisan olduğunu belirten Bakan Koca, şunları kaydetti:

"Güneşin, sokakların çekiciliğine direnmek zorundayız. Şu ana kadar elde ettiğimiz kazanımı kaybetmemeliyiz. Biz daha büyük bir baharı bekliyoruz, sabırlı olalım. Evde kalalım."