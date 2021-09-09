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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan önemli açıklamalar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan önemli açıklamalar
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sabah saatlerinde "Salgınla mücadele sürecimiz açısından simge bir gün! 18:00’da, rutin seyrin dışında bir konuşmayla huzurlarınızda olacağım. Gündeminizdeki konular, başlıklarımız arasında. 18:00’da buluşmak üzere." ifadelerini kullandı. Bakan Koca an itibariyle konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. "Saat 12.54 itibarıyla toplam aşı dozunda yüz milyona ulaştık. Yüz milyon doz aşı 84 milyona hayırlı olsun." ifadelerini kullanan Koca yaptığı açıklamada, "Yerli aşımız TURKOVAC acil kullanım onayına müracaat edebilecek aşamaya geldi. Onay alması halinde ekim ayı içinde seri üretime geçeceğiz" ifadelerini kullandı.


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