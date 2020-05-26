Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan ‘Necip Fazıl Kısakürek’ paylaşımı

26.05.2020 02:49

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vefatının 37’nci yılında Necip Fazıl Kısakürek’i andı. Necip Fazıl, fikir ve sanatta çığır açıcı, nesillerin hazırlayıcısıydı. Büyük Doğu dediği, Yeniden Doğuştu. Kendi içinde, cemiyet gibi çalkantılı birey fikrini o getirdi. Konularından biri de fanilikti. Kim göçmemiş, kimin geçen dakikaları geri dönebilmiştir? Rahmetle anıyoruz" ifadelerini kullandı.