Haberler Video Haber Videoları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan mutasyon açıklaması! Türkiye'de görüldü mü?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan mutasyon açıklaması! Türkiye'de görüldü mü?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan mutasyon açıklaması! Türkiye'de görüldü mü?
26.12.2020 21:36
Ana Sayfa 01:04
"Rabbim devletimize...
Ana Sayfa 00:49
"Fatih Terim maçı tribünden...
Ana Sayfa 02:22
Mutasyon Türkiye'de görüldü...
Ana Sayfa 00:26
İlber Ortaylı'dan seviyesizce...
Ana Sayfa 03:46
Engin Nurşani son yolculuğuna...
Ana Sayfa 02:39
İlk aşılar Türkiye'ye ne zaman...
Ana Sayfa 01:49
Van ve Elazığ'da korkutan...
Ana Sayfa 02:22
Sıfır araba satın aldı...
Ana Sayfa 02:15
Çıplak kataloglu fuhuş çetesi...
Ana Sayfa 01:38
Tecavüz, intikam ve şantaj...
Ana Sayfa 02:04
Aşı yaptırmayan işini...
Ana Sayfa 00:38
Acun Ilıcalı'nın ilk eşi...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ne son dönemde yurda ilgili ülkelerden giriş yapan PCR pozitif vakalardan alınan numunelerde ne de yurdun çeşitli bölgelerinden toplanan örneklerde İngiltere'nin rapor ettiği gen mutasyonuna rastlanamamıştır. Düzenli incelemelerimiz devam edecek." dedi.


Son dakika haberi...

İngiltere'deki mutant virüs Türkiye'ye ulaştı mı? Mutasyon virüs Türkiye'de görüldü mü?

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Bakan Koca'nın açıklamaları şöyle:

"Virüste mutasyon ve varyasyon değişikliklerinin izlenmesi için Halk Sağlığı referans laboratuvarlarımız düzenli olarak ülkemizin çeşitli bölgelerinden örnekleri incelemektedir. Bu incelemeler kapsamında belirlenen varyasyon ve mutasyonlar Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşılmaktadır.

Mutasyon tedbir uygulamaları kapsamında son dönemde İngiltere'den ülkemize gelen ve test sonucu pozitif çıkan kişilerin PCR örnekleri ile ülkemizin çeşitli bölgelerinden örnekler referans laboratuvarımızda tam gen sekanslama yöntemi ile incelenmiştir.

Ne son dönemde yurda ilgili ülkelerden giriş yapan PCR pozitif vakalardan alınan numunelerde ne de yurdun çeşitli bölgelerinden toplanan örneklerde İngiltere'nin rapor ettiği gen mutasyonuna rastlanmamıştır. Düzenli incelemelerimiz devam edecek."

Haber Videoları