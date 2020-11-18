Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüse karşı yerli aşı açıklaması! Tarih verdi...

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan aşı açıklaması geldi. Koca açıklamasında, "Türkiye'nin geçen yıl yaptığı grip aşısı tedariği bir milyon 300 bin ama yapılan bir milyon 100 bin aşı. Grip aşısında arttırabileceğimiz rakam sınırlı. Bu süreçte 2.3 milyona çıkardık. Şu ana kadar 600 bin kişiye yaptık grip aşısı." ifadelerine yer verdi. Koronavirüse karşı geliştirilen yerli aşıya ilişkin de açıklama yapan Koca, "Yerli aşımızın devreye girmesi Nisan ayı şeklinde olur." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan aşı açıklaması geldi.

Koca açıklamasında, "Türkiye'nin geçen yıl yaptığı grip aşısı tedariği bir milyon 300 bin ama yapılan bir milyon 100 bin aşı. Grip aşısında arttırabileceğimiz rakam sınırlı. Bu süreçte 2.3 milyona çıkardık. Şu ana kadar 600 bin kişiye yaptık grip aşısı." ifadelerine yer verdi. Koronavirüse karşı geliştirilen yerli aşıya ilişkin de açıklama yapan Koca, "Yerli aşımızın devreye girmesi Nisan ayı şeklinde olur." dedi.