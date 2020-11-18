Haberler Video Haber Videoları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüse karşı yerli aşı açıklaması! Tarih verdi...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüse karşı yerli aşı açıklaması! Tarih verdi...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüse karşı yerli aşı açıklaması! Tarih verdi...
18.11.2020 22:18
Ana Sayfa 00:59
Son hali görüntülendi! Yüzde...
Ana Sayfa 01:18
Burcu Esmersoy spor salonunda...
Ana Sayfa 02:12
Mahrem yapılanma çöktü! 70...
Ana Sayfa 02:13
Alınan yeni tedbirler etkisini...
Ana Sayfa 03:59
Alpaslan'a hain tuzak!
Ana Sayfa 12:35
Müge Anlı'nın cinayeti açık...
Ana Sayfa 05:01
Koronavirüsten ölen yaşlı...
Ana Sayfa 18:20
Adaçayı-ebegümeci karışımı...
Ana Sayfa 00:37
Eski bakan ispatlamak için çiğ...
Ana Sayfa 00:43
Kalça danslarıyla dikkat çeken...
Ana Sayfa 01:19
Bebek bezinden bomba çıktı!
Ana Sayfa 03:07
2 il için büyük tehlike!

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan aşı açıklaması geldi. Koca açıklamasında, "Türkiye'nin geçen yıl yaptığı grip aşısı tedariği bir milyon 300 bin ama yapılan bir milyon 100 bin aşı. Grip aşısında arttırabileceğimiz rakam sınırlı. Bu süreçte 2.3 milyona çıkardık. Şu ana kadar 600 bin kişiye yaptık grip aşısı." ifadelerine yer verdi. Koronavirüse karşı geliştirilen yerli aşıya ilişkin de açıklama yapan Koca, "Yerli aşımızın devreye girmesi Nisan ayı şeklinde olur." dedi.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan aşı açıklaması geldi.

Koca açıklamasında, "Türkiye'nin geçen yıl yaptığı grip aşısı tedariği bir milyon 300 bin ama yapılan bir milyon 100 bin aşı. Grip aşısında arttırabileceğimiz rakam sınırlı. Bu süreçte 2.3 milyona çıkardık. Şu ana kadar 600 bin kişiye yaptık grip aşısı." ifadelerine yer verdi. Koronavirüse karşı geliştirilen yerli aşıya ilişkin de açıklama yapan Koca, "Yerli aşımızın devreye girmesi Nisan ayı şeklinde olur." dedi.

Haber Videoları