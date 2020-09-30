Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan CHP Ankara Milletvekili Murat Emir'in 'koronavirüs' iddialarına yalanlama!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, CHP Ankara Milletvekili Murat Emir'in vaka sayılarıyla ilgili ortaya attığı iddialara sert yanıt verdi. Koca "Belge denilen, iddia edilen evrakla ilgili üzerinde bir tarih yok. Hangi tarih aralığında alındığına dair bir not yok. Bizim yazılım programımızda böyle bir arayüz yok." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca, CHP Ankara Milletvekili Murat Emir'in vaka sayılarıyla ilgili, "Sağlık Bakanlığı'nın kendi bilgi sisteminden bize gelen verilere göre Covid pozitif vaka sayısı açıklanan hasta sayısının neredeyse 20 katı" şeklindeki iddialarına yanıt verdi.

BÖYLE BİR ARAYÜZ YOK

Koca "Belge denilen, iddia edilen evrakla ilgili üzerinde bir tarih yok. Hangi tarih aralığında alındığına dair bir not yok. Bizim yazılım programımızda böyle bir arayüz yok." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca yanıtında şu ifadelere yer verdi:

NERESİNDEN BAKIP YORUM YAPACAKSINIZ?

"Belge denilen, iddia edilen evrakla ilgili üzerinde bir tarih yok. Hangi tarih aralığında alındığına dair bir not yok. Bizim yazılım programımızda böyle birr arayüz yok. O gün için sözlü söylenen 10 Eylül olduğu söylenen gün için yapılan test sayısı 112 binlerde. 152 bin olduğu söyleniyor. Neresinden bakıp yorum yapacaksınız? Ben konuşmamda da ifade etmeye çalıştım, özellikle salgının seyrinde yapılan mücadele son derece önemli. Biz sahada tespit edilen herkesi özellikle filyasyonu, temaslı takibi yapıyoruz. Herhangi bir vatandaşı gizleyerek temaslı takip yapmıyoruz. Bütün vakalar için yapıyoruz bunu. Bunun dışında bütün vakalar ayrıca güvenlikli alan oluşturma noktasında devrede olan HES sistemimizin içinde.

BİLGİLERİN TAMAMI DOĞRU

Bütün vakalar HES'te sözkonusu. Siz vakayı gizleyerek filyasyonu önleyebilir misiniz, güvenlik alanı ortadan kaldırdığınızda bu salgınla mücadele edebilir misiniz? Eğer denilen şekilde olmuş olsa idi şu dönemde hastanedeki yatak doluluk oranlarımız halen niye yüzde 50'lerin altında. Yoğun bakamı hala niye yüzde 66'larda. Bizim verdiğimiz tablodaki bütün bilgilerin hepsi, tamamının doğru olduğunu söylemek istiyorum. Tablodaki bütün veriler, bütün rakamlar doğrudur. Mücadelede de özellikle şu dönemde gizlenerek herhangi bir şey yapılmıyor, gizlenerek yapılmıyor. Bütün pozitif tespit edilen vakalar üzerinden yapılıyor. Ankara gibi ilimizde yüzde 60'a yakın vaka oranını gizleyerek düşürebilir misiniz?"