Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül patlamanın yaşandığı Gaziantep'te

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Gaziantep'te özel bir hastanenin Covid-19 yoğun bakım ünitesinde oksijen tüpünde meydana gelen patlamayla ilgili incelemelerde bulunmak üzere kente geldi. Bakan Koca, incelemelerin ardından açıklamalarda bulundu. Koca, "Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Yapılması gereken her neyse yapacağımızdan vatandaşlarımız emin olsun." dedi. Bakan Koca, "Özellikle yoğun bakımda bizim yüksek akımlı oksijen vermek üzere kullandığımız bir cihazdan kaynaklanan sorunla yangının çıktığını biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Hava yoluyla Gaziantep'e gelen iki bakan daha sonra incelemelerde bulunmak üzere hastaneye doğru yola çıktı. İki bakan, incelemelerin ardından açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Yapılması gereken her neyse yapacağımızdan vatandaşlarımız emin olsun." dedi.

Bakan Koca, "Özellikle yoğun bakımda bizim yüksek akımlı oksijen vermek üzere kullandığımız bir cihazdan kaynaklanan sorunla yangının çıktığını biliyoruz." ifadelerini kullandı.

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