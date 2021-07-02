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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Sakarya’da toplu açılış töreninde konuştu!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Sakarya’da toplu açılış töreninde konuştu!
02.07.2021 18:14
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sakarya'da önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin salgınla mücadeleyi birçok ülkeden daha etkili yönettiğini söyleyen Bakan Koca, "Sağlığa yapılan yatırımların, güçlü altyapımızın ve fedakarca çalışan sağlıkçılarımızın sayesinde salgınla mücadeleyi birçok ülkeden daha etkili yürüttüğümüze inanıyorum. Pandemiyi gündemimizden çıkarmayı hedeflediğimiz bu günlerde hemşirelerimiz, doktorlarımız, sağlık çalışanlarımız insan üstü gayretle çaba harcamakta ve aşılamada dünya rekorları kırmaktadır" ifadelerini kullandı.


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