Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Kurban Bayramında dikkat edilmesi gerekenleri sıraladı

30.07.2020 00:48

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Kurban Bayramında dikkat edilmesi gereken hususların, üç grupta toplanabileceğini ifade etti. Bakan Koca, ilk gruptaki tedbirlerin halen devam eden kurbanlık alımı ve kurban kesimiyle ilgili olduğunu söyledi.