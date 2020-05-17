Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Dr. Yavuz Kalaycı'yı andı. Bakan Koca paylaşımında, ''DR. YAVUZ KALAYCI. 1964, İstanbul doğumlu. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 1989 mezunu. İlk hizmet yeri Mardin’di. Hastalığa, sonradan kendi adı verilen Nişanca Aile Sağlığı Merkezi’nde yakalandı. Hayatta en çok hastalarına ve iki küçük kızına yakındı. Mücadelesi için #minnettarız'' ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüsten hayatını kaybeden Dr. Yavuz Kalaycı'yı andı
17.05.2020 21:25
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