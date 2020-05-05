Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan koronavirüste son vaka sayılarını açıkladı. Bakan Koca'nın açıkladığı verilere göre son 24 saatte 33.283 Kovid-19 testi yapıldı, 1.832 kişiye tanı konuldu. Son 24 saatte 59 kişi hayatını kaybederken 5.119 kişi sağlığına kavuştu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs son vaka sayılarını açıkladı | 5 Mayıs Kovid-19 vefat sayıları
05.05.2020 19:42
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