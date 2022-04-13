Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hastanelerde yatan Kovid-19 hasta sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından koronavirüse ilişkin son verileri duyurdu.

SIFIR OLAN HASTANELER

Bakan Koca, tüm Türkiye'de, yoğun bakımında bir tek Covid hastası olmayan hastane sayısının 804 olduğunu duyurdu. Bakan Koca mesajında "Yatan Covid hasta sayısı "Sıfır" olan hastane sayımız ise 519. Allah o zor günleri semtimize uğratmasın" ifadelerini kullandı.

KORONAVİRÜSTE SON 24 SAAT

Sağlık Bakanlığı, 12 Nisan Koronavirüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloya göre son 24 saatte 191 bin 26 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 635 kişinin testi pozitif çıktı, 25 kişi hayatını kaybetti.

CERRAHPAŞA'DA TEK HASTA KALDI

İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. Oktay Demirkıran, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı üçte bir oranındaki Kovid yoğun bakım doluluk oranının, bu hafta daha da düşeceğini hatırlatarak, "Türkiye genelinde yoğun bakımlarda Kovid hastaları gerçekten çok azaldı. Çoğu merkezde Kovid yoğun bakımlar tek tek kapatılıyor ve artık elektif dediğimiz, pandemi nedeniyle ertelenen cerrahi hastalarımız için yataklar hazırda bekletiliyor" ifadelerini kullanmıştı.