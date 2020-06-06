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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca fotoğrafını paylaşıp uyarmıştı! Hamza Tatlı konuştu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca fotoğrafını paylaşıp uyarmıştı! Hamza Tatlı konuştu
06.06.2020 20:58

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraftaki maskeyi gözüne takarak otobüste yolculuk yapan kişinin Hamza Tatlı olduğu ortaya çıktı. Tatlı, "Cam kenarında otururken gözüme güneş gelince bir anlık refleksle maskeyle gözünü kapattım." ifadelerini kullandı.


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