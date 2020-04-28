Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! Rusya'dan ambulans uçakla getirilen Haluk Hasan Seyithanoğlu tedavi altına alındı

28.04.2020 16:15

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Rusya'da tıp okuyan akciğer hastası Haluk Hasan Seyithanoğlu’nun, ambulans uçakla Türkiye'ye getirilerek tedavi altına alındığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, Rusya'da tedavi edilmeyen tıp öğrencisi Haluk Hasan Seyithanoğlu ile ilgili açıklama yaptı.





Bakan Koca, Seyithanoğlu'na geçmiş olsun dileklerini iletti ve paylaşımında şunlara yer verdi:

"Rusya'da tıp öğrencisi olan akciğer hastası Haluk Hasan Seyithanoğlu'nu ambulans uçakla ülkesine getirdik. Koronavirüs salgını sebebiyle Rusya'da ameliyatı yapılamayan kardeşimiz, Cumhurbaşkanımızın talimatıyla tedavi altına alındı."