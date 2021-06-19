Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! Bir günde 1 milyon 538 bin 144 doz aşı…

Türkiye'nin aşılama çalışmaları tam gaz devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 ile mücadele kapsamında son 24 saatte 1 milyon 538 bin 144 doz aşı yapıldığını bildirdi.

Türkiye'nin aşılama çalışmaları tam gaz devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs ile mücadele kapsamında 24 saatte 1 milyon 538 bin 144 doz aşı yapıldığını açıkladı.

"SIRADAKİ"

Bakan Koca, Twitter'daki paylaşımında, "Saat 00.00'a kadar yapılan aşı sayısı 1 milyon 538 bin 144 doz. Aşı ekibimiz 24 saat boyunca yine en çok şu kelimeyi kullandı, 'sıradaki.' Az kelimeyle bu kadar çok şey daha iyi anlatılabilir mi?" ifadelerini kullandı.