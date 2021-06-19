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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! Bir günde 1 milyon 538 bin 144 doz aşı…

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! Bir günde 1 milyon 538 bin 144 doz aşı…
19.06.2021 00:55
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Türkiye'nin aşılama çalışmaları tam gaz devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 ile mücadele kapsamında son 24 saatte 1 milyon 538 bin 144 doz aşı yapıldığını bildirdi.


'nin aşılama çalışmaları tam gaz devam ediyor.

Sağlık Bakanı , ile mücadele kapsamında 24 saatte 1 milyon 538 bin 144 doz aşı yapıldığını açıkladı.

"SIRADAKİ"
Bakan Koca, Twitter'daki paylaşımında, "Saat 00.00'a kadar yapılan aşı sayısı 1 milyon 538 bin 144 doz. Aşı ekibimiz 24 saat boyunca yine en çok şu kelimeyi kullandı, 'sıradaki.' Az kelimeyle bu kadar çok şey daha iyi anlatılabilir mi?" ifadelerini kullandı.

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